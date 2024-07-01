Атака на українські міста, протести у Франції: головне за ніч

Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен

Головні події ночі проти 1 липня

Ракетний удар по Україні. У Парижі люди вийшли на протест після оголошення попередніх результатів виборів. Драматична перемога Англії та розгромна поразка Грузії: результати матчів за 30 червня. Рютте в останньому зверненні на посаді прем’єра Нідерландів зробив заяву щодо України. «Я провів не чудову ніч»: Байден закликав спонсорів не лишати його після невдалих дебатів.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 липня, щоб ви були в курсі подій.

Ракетний удар по Україні

У Дніпрі близько 2:00 1 липня пролунали вибухи. Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про ракетну небезпеку. Згодом начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у своєму Telegram-каналі, залишатись у безпечних місцях до відбою.

У районі, де був епіцентр вибуху, в будинках пошкоджені вікна. Попередньо, поранених немає.

Також в Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунав вибух.

У Парижі люди вийшли на протест після оголошення попередніх результатів виборів

У Парижі тисячі протестувальників висловили протест проти результатів екзитполів парламентських виборів, за якими перемагає ультраправа партія «Національне об'єднання» на чолі Марін Ле Пен.

Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен.

Як відомо, у неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання».

Драматична перемога Англії та розгромна поразка Грузії: результати матчів за 30 червня

Чинний віцечемпіон Європи з футболу, збірна Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.

Збірна Іспанії ж пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 після розгромної перемоги над Грузією на старті плей-оф – 4:1.

Рютте в останньому зверненні на посаді прем’єра Нідерландів зробив заяву щодо України

Марк Рютте у своєму останньому на посаді прем’єр-міністра Нідерландів зверненні до народу закликав країну підтримувати Україну та берегти мир.

«Надзвичайно важливо, щоб країна була включена в Євросоюз і НАТО. ... Разом ми сильніші. Особливо зараз, коли війна відбувається за кілька годин польоту від нашої країни. Ця думка повинна мотивувати нас продовжувати підтримувати Україну. Для миру там і безпеки тут», – сказав Рютте.

«Я провів не чудову ніч»: Байден закликав спонсорів не лишати його після невдалих дебатів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він розуміє занепокоєння, які виникли після дебатів з суперником за крісло президента Дональдом Трампом, однак просить спонсорів своєї передвиборчої кампанії не відмовлятися від його подальшої підтримки. Про це повідомляє Bloomberg.

«Я розумію стурбованість дебатами. Я розумію. Я провів не чудову ніч», – сказав очільник Білого дому перед гостями в маєтку американського мільярдера та менеджера хедж-фонду Баррі Розенштейна, де збирали гроші для підтримки Джо Байдена. Він також заявив, що не висував би свою кандидатуру, якби не був впевнений у перемозі.