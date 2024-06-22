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Без опадів і до 30° тепла: прогноз погоди на 22 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Без опадів і до 30° тепла: прогноз погоди на 22 червня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У західних областях у другу половину дня пройдуть короткочасні дощі

22 червня в Україні буде мінлива хмарність, температура сягатиме до 30° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу опадів не передбачається. Лише в західних областях у другу половину дня короткочасні дощі, грози, подекуди значні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

Вітер переважно південний, у східній, північно-східній частині та в Приазов'ї північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 13-18° тепла, а вдень підніметься до 25-30°. На Закарпатті та Прикарпатті місцями 32-34°.

Без опадів і до 30° тепла: прогноз погоди на 22 червня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 13-18° тепла вночі та 25-30° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та близько 27-29° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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