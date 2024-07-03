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Шквальний вітер та град: 4 липня на Одещині оголошено штормове попередження

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Шквальний вітер та град: 4 липня на Одещині оголошено штормове попередження
Завтра в Одеській області очікується шквальний вітер
фото: Yuri Bershadsky (ілюстративне)

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека

Завтра, 4 липня, по Одесі та місцями по області оголошено штормове попередження: очікується гроза, шквальний вітер 15-20 м/с. Про це повідомляє пресслужба мерії міста.

«У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів», – йдеться у повідомленні.

Зауважується, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

«Вкотре звертаємо увагу одеситів і гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102», – наголошує пресслужба.

  • Цілодобова медична швидка допомога – 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі – 102
  • Оперативний міський центр «Швидка комунальна допомога» – 15-01

Нагадаємо, ввечері 2 червня в Одесі 20-річну дівчину з Рівного змило в море під час шторму. Вона разом із колегами приїхала до міста на відпочинок 1 червня. Її змило у море, коли вона робила фотосесію на пірсі. 

Загибла – 20-річна Олеся Олещук, вона працювала дільничою у поліції. Згодом водолази знайшли тіло дівчини, яку хвилею знесло з пірса в Одесі.

Також з початку літа на водоймах України зафіксували загибель понад трьох десятків дітей. У ДСНС закликали батьків більш відповідально слідкувати за дітьми і не дозволяти їм купатися самостійно.

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Теги: Чорне море прогноз погоди Одеса Одещина шторм погода

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