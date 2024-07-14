Укргідрометцентр пояснив появу аномальної спеки у липні

Аналіз наявних даних говорить про зростання показника індексу зміни клімату

Аномальні липневі температури, які вже зафіксовані як рекордні у більшості областей, спровоковані найімовірніше кліматичними змінами. Аналіз наявних даних говорить про зростання показника індексу зміни клімату, зазначає Український гідрометеорологічний центр.

«Індекс зміни клімату (Climate Shift Index, CSI), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери», – уточнюють синоптики.

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.

«У період із 12 до 16 липня по території переважає значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час ми можемо фіксувати нові рекордні значення температури, що будуть близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, Україну вже кілька днів поспіль виснажує надзвичайна спека. У частині областей, зокрема, на Півдні температура вже перевищила +40 градусів. У вихідні й початок наступного тижня очікується посилення спеки: +35 – +39 градусів у більшості областей.

Україна потрепає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря.

Як повідомлялося, 11 липня в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.