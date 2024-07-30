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Сильний вітер, місцями дощ: прогноз погоди на 30 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Сильний вітер, місцями дощ: прогноз погоди на 30 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Температура повітря вдень підніметься до 20-25°

30 липня буде мінлива хмарність, у низці областей передбачаються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок у північних, вночі також і в Донецькій та Луганській, вдень і в більшості центральних та Харківській областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с, вночі у північній частині, вдень всюди, крім півдня, очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11-16°, вдень – 20-25°. У південній частині вночі  очікується 15-20°, вдень – 24-29°.

На Київщині буде мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура в Київській області становитиме 11-16° тепла вночі та 20-25° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла вночі та близько 22-24° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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