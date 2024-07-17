У Києві місцями йде довгоочікуваний дощ

Укргідрометцентр попередив, що у Києві очікується гроза, місцями град, шквальні пориви вітру

Сьогодні, 17 липня, в окремих районах Києва на фоні тривалої спеки почався довгоочікуваний дощ. Про це повідомляє «Главком».

Опади спостерігаються у районі Петрівки, Оболоні, Куренівки.

«Київ! Готуйся приймати дощ!», – написала у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

Синоптична карта на 17 липня фото: Наталка Діденко, Facebook

Дописувачі під постом синоптикині лишають відео з дощем у різних областях України. Можна побачити, що пощастило не лише мешканцям Києва. Опади спостерігаються на Хмельниччині, Вінниччині, Житомирщині, Черкащині. Також дощ пройшов у Львові та Білій Церкві.

Також Укргідрометцентр попередив, що у Києві очікується гроза, місцями град, шквали 15-20 м/с .

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та м. Київ У другій половині дня 17 липня грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Перший рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора, 16 липня, в окремих районах Києва також був дощ.

Також у четвер, 11 липня, в Києві на фоні спеки в Україні зафіксували три температурних рекорди.

Максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

Мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7°С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С.

За даними синоптиків, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму – на 7,2°С.