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Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища
У Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий
фото з відкритих джерел

У Києві вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с

29 та 30 липня у Києві та області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві буде мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с.

Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища фото 1

Температура по області вночі 14-19°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°.

Також завтра, 30 липня у столиці очікуються шквали вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, що у понеділок, 29 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних та північних областях, вдень опади очікуються у східних, південних, більшості центральних областей та на півночі країни. На решті території України без опадів. 

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Теги: вітер негода Київщина Київ Україна прогноз погоди погода

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