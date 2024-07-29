Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища

У Києві вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с

29 та 30 липня у Києві та області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві буде мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°.

Також завтра, 30 липня у столиці очікуються шквали вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, що у понеділок, 29 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних та північних областях, вдень опади очікуються у східних, південних, більшості центральних областей та на півночі країни. На решті території України без опадів.