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Без опадів, до 28-32° тепла: прогноз погоди на 6 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Без опадів, до 28-32° тепла: прогноз погоди на 6 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У Сумській та східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ

6 липня в більшості областей Україні опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу буде невелика хмарність. Без опадів, лише у Сумській та східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ.

Вітер переважно північний, на заході країни південно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

Температура вночі сягатиме 11-16°, вдень підніметься до 23-28°. На півдні та сході країни вночі очікується 18-23°, вдень 27-32°. У Карпатах вночі температура становитиме 7-12°, вдень – 19-24°.

Без опадів, до 28-32° тепла: прогноз погоди на 6 липня фото 1

На Київщині очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 11-16° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла вночі та 24-26° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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