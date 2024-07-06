Без опадів, до 28-32° тепла: прогноз погоди на 6 липня

У Сумській та східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ

6 липня в більшості областей Україні опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу буде невелика хмарність. Без опадів, лише у Сумській та східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ.

Вітер переважно північний, на заході країни південно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

Температура вночі сягатиме 11-16°, вдень підніметься до 23-28°. На півдні та сході країни вночі очікується 18-23°, вдень 27-32°. У Карпатах вночі температура становитиме 7-12°, вдень – 19-24°.

На Київщині очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 11-16° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла вночі та 24-26° тепла вдень.