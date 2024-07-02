Дощі і грози, подекуди сильна спека: прогноз погоди на 2 липня

У західних та Житомирській областях очікуються дощі

2 липня у низці областей очікуються дощі, а в інших областях – сильна спека. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У понеділок очікується вітер змінних напрямків, який сягатиме швидкості до 3-8 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

У західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями. Очікуються дощі, грози, вдень місцями град, шквали 15-20 м/с. У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі. Температура вночі становитиме 15-20°, а вдень сягатиме 22-27°.

У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі сягатиме 17-22°, а вдень – 29-34°.

На решті території суха жарка погода. Температура повітря вночі коливатиметься від 19 до 24°, вдень – 30-34°. Місцями буде сильна спека до 35-37°.

На Київщині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме 17-22° тепла вночі та 29-34° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 20° тепла вночі та 30-32° тепла вдень.