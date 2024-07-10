Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них

За даними синоптиків, гроза триватиме до кінця доби

Сьогодні, 10 липня, у найближчі дві години в Києві очікується гроза. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначають синоптики, негода триватиме до кінця доби. Також фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища фото: Telegram/Укргідрометцентр

Нагадаємо, у середу 10 липня на українців чекає суха спекотна погода, а місцями нетривалий дощ із грозою. Температура повітря вдень по Україні коливатиметься від +29° до +40°.

Як повідомлялося, упродовж 11-15 липня у більшості областей України буде сильна спека: максимальна температура вдень становитиме 35-38°.