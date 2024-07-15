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Місцями грози та 41°C тепла: погода на 15 липня

Юлія Хоменко
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Місцями грози та 41°C тепла: погода на 15 липня
В Україні буде рекордна спека
Фото з відкритих джерел

Температура сягне 40-41 градуса тепла

У понеділок, 15 липня, на більшій частині території України очікується спекотна погода. На півдні, сході та в центральних областях (окрім Вінниччини) стовпчики термометрів піднімуться до позначки 35-39°C, а місцями сягнуть небезпечних 40-41°C. На заході країни буде трохи прохолодніше – 29-34°C. Вночі температура повітря становитиме 17-25°C. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

У західних та північних областях вдень можливі короткочасні дощі з грозами, які принесуть незначне полегшення від спеки. На решті території країни опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Прогноз погоди
Прогноз погоди
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Київщина також потерпатиме від спеки. У Києві та області очікується суха та спекотна погода. Вдень температура повітря сягатиме 35-39°C по області та 36-38°C у столиці. Вночі температура повітря становитиме 20-25°C по області та 23-25°C у Києві. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Теги: календар липень погода свято традиції вітер повітря

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