Дощ зі снігом та сильний вітер: прогноз погоди на 30 січня

Місцями вдарять морози зі снігом, ожеледиця і дощі

Дороги країни місцями вкриє ожеледиця

В останні вихідні січня, 30-31 січня, в Україні буде щедра на опади у вигляді снігу та дощу і вітряна погода.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України, за прогнозом погоди, хмарно, сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -4 ... -9 градусів, вдень -1 ... +4 градуси.

У Карпатах сніг, температура вночі -5 ... -10 градусів, удень -1 ... +4 градуси.

На півночі України хмарно, вночі без опадів, вдень сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -5 ... -10 градусів, удень -2 ... +3 градуси.

У центрі України хмарно, вночі без опадів, вдень сніг з дощем, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -3 ... -10 градусів, вдень - 2 ... +4 градуси.

На сході України хмарно, вночі сніг, вдень дощ, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі +2 ... -3 градуси, удень +1 ... +6 градусів.

На півдні України хмарно, вночі без опадів, тільки в Запорізькій області сніг, удень дощ, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +2 ... -3 градуси, вдень +3 ... +8 градусів; в Одеській і Миколаївській областях вночі -3 ... -8 градусів, удень +1 ... +6 градусів.

У Криму хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -1 ... +4 градуси, удень +3 ... +8 градусів.

За прогнозом погоди на суботу, 30 січня, в Києві вночі без опадів, хмарно, вдень сніг, вітер південно-східний, 5-10 м/с. на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вдень 0 ... -2 градуси, вночі -6 ... -8 градусів.