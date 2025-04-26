В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 квітня

У Києві хмарно з проясненнями, вночі короткочасний дощ, вдень без опадів

Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°, на півдні та сході країни 19-24°, в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла

Сьогодні, 26 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у західних, північних і Черкаській областях, вдень у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях і в Карпатах короткочасні дощі, на півдні та південному-сході з грозою.

Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°, на півдні та сході країни 19-24°, в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла.

Прогноз погоди на 26 квітня Укргідрометцентр

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.