В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 4 травня

4 травня вдень грози та пориви вітру 15-20 м/с

У неділю, 4 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікується, за даними синоптиків, у західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині 4-9° тепла; вдень 23-28°, на заході країни 20-25°.

На Київщині та в столиці очікується невелика хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області.

Нагадаємо, Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій до 4 травня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек.