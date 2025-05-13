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Невеликі дощі, мінлива хмарність та до +15°: прогноз погоди на 13 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Невеликі дощі, мінлива хмарність та до +15°: прогноз погоди на 13 травня
Прогноз погоди на 13 травня
фото: glavcom.ua

13-14 травня в Рівненській, Житомирській, Херсонській області та в Криму оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У вівторок, 13 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних та Вінницький областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

Невеликі дощі, мінлива хмарність та до +15°: прогноз погоди на 13 травня фото 1

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

Протягом 12-18 травня жителі міста та гості столиці можуть відвідати низку цікавих культурних подій та мистецьких заходів.

Столичні театри, музеї та бібліотеки традиційно підготували різноманітну програму.

Зокрема, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 18 травня, до Міжнародного дня музеїв, запрошує на відкриття Музейного дворику.  

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Теги: прогноз погоди вітер дощ

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