Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині
У Києві 22 квітня очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24°С
фото: glavcom.ua

Найближчими днями в Україні буде тепло

22 квітня в Україні очікується тепла погода з невеликою кількістю опадів. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Завтра, у вівторок, Україна буде однією з найтепліших країн Європи – протягом дня очікується +20, +26°C. У нічні години ще холоднувато, тому в помешканнях також свіженько», – наголошує синоптикиня.

22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині фото 1

Прогнозується, що дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат. Однак на більшій частині української території – сухо та сонячно.

У Києві у вівторок очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24°C.

«Найближчими днями в Україні буде тепло. На цьому тижні багато українців порядкуватимуть цвинтарі, особливо в суботу, перед провідною Неділею. Тому попереджаю, що саме в суботу до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури повітря, окрім півдня та сходу, до +12°C, +18°C», – наголошує Діденко.

Синоптикиня додає, що у неділю, 27 квітня, атмосферні фронти виштовхає з України антициклон, тому буде повсюди сухо, навіть сонячно, проте прохолодно.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без опадів, лише вдень на півдні країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомлялося, після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни

Читайте також:

Теги: прогноз погоди спека погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ
У деяких областях України пройде дощ: прогноз погоди на 31 березня
31 березня, 06:02
Прогноз погоди на 3 квітня
Подекуди дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 3 квітня
3 квiтня, 06:00
Захід України вкритий снігом
Захід України засипало снігом. «Зимова казка» у квітні (фото, відео)
6 квiтня, 10:44
Заморозки позначаються на всьому, що квітне й утворює зав’язь
Агрометеоролог оцінила наслідки квітневих заморозків на майбутній урожай
8 квiтня, 12:19
На Чернігівщині випав сніг
Ще одну область України засипало снігом посеред весни (фото)
8 квiтня, 10:18
Деревам абрикосі потрібна певна сума температур, після якої починається цвітіння
Агрометеоролог пояснила, чому від весняних заморозків найбільше страждають абрикоси
9 квiтня, 14:00
У Києві хмарно, мокрий сніг
В Україні мокрий сніг: погода на 10 квітня
10 квiтня, 06:08
Сніг завалив гору Піп Іван
Квітневий сюрприз у Карпатах: снігові перемети сягають метра (фото)
10 квiтня, 09:24
Прогноз погоди на 21 квітня
Пригріє до +26°, дощитиме тільки на заході країни: погода на 21 квітня
Сьогодні, 06:00

Суспільство

22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині
22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині
Епіфаній пригадав останні слова Папи Римського про Україну
Епіфаній пригадав останні слова Папи Римського про Україну
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Юрія Боршовського
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Юрія Боршовського
Румунські рятувальники шукають українця, який вже декілька днів блукає у горах
Румунські рятувальники шукають українця, який вже декілька днів блукає у горах
Поливаний понеділок 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
Поливаний понеділок 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
На Харківщині під час пожежі підірвалась службова автівка: постраждали двоє лісників
На Харківщині під час пожежі підірвалась службова автівка: постраждали двоє лісників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
50K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
21K
Помер Папа Римський Франциск
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua