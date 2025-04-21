22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині

У Києві 22 квітня очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24°С

Найближчими днями в Україні буде тепло

22 квітня в Україні очікується тепла погода з невеликою кількістю опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Завтра, у вівторок, Україна буде однією з найтепліших країн Європи – протягом дня очікується +20, +26°C. У нічні години ще холоднувато, тому в помешканнях також свіженько», – наголошує синоптикиня.

Прогнозується, що дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат. Однак на більшій частині української території – сухо та сонячно.

У Києві у вівторок очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24°C.

«Найближчими днями в Україні буде тепло. На цьому тижні багато українців порядкуватимуть цвинтарі, особливо в суботу, перед провідною Неділею. Тому попереджаю, що саме в суботу до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури повітря, окрім півдня та сходу, до +12°C, +18°C», – наголошує Діденко.

Синоптикиня додає, що у неділю, 27 квітня, атмосферні фронти виштовхає з України антициклон, тому буде повсюди сухо, навіть сонячно, проте прохолодно.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без опадів, лише вдень на півдні країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомлялося, після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни.