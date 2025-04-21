22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині
Найближчими днями в Україні буде тепло
22 квітня в Україні очікується тепла погода з невеликою кількістю опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.
«Завтра, у вівторок, Україна буде однією з найтепліших країн Європи – протягом дня очікується +20, +26°C. У нічні години ще холоднувато, тому в помешканнях також свіженько», – наголошує синоптикиня.
Прогнозується, що дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат. Однак на більшій частині української території – сухо та сонячно.
У Києві у вівторок очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24°C.
«Найближчими днями в Україні буде тепло. На цьому тижні багато українців порядкуватимуть цвинтарі, особливо в суботу, перед провідною Неділею. Тому попереджаю, що саме в суботу до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури повітря, окрім півдня та сходу, до +12°C, +18°C», – наголошує Діденко.
Синоптикиня додає, що у неділю, 27 квітня, атмосферні фронти виштовхає з України антициклон, тому буде повсюди сухо, навіть сонячно, проте прохолодно.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без опадів, лише вдень на півдні країни місцями короткочасний дощ, гроза.
Як повідомлялося, після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни.
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