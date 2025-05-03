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Мінлива хмарність, подекуди дощі: прогноз погоди на 3 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мінлива хмарність, подекуди дощі: прогноз погоди на 3 травня
Прогноз погоди на 3 травня
фото: glavcom.ua

У Києві в першій половині дня очікується дощ

У суботу, 3 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікується, за даними синоптиків,  вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на заході країни в окремих районах град.

На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. 

Температура на Лівобережжі та в Криму вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, у західних областях до 12°, вдень 19-24°, на узбережжі морів 13-18°.

Мінлива хмарність, подекуди дощі: прогноз погоди на 3 травня фото 1

На Київщині та в столиці очікується невелика хмарність. В області вдень короткочасний дощ, подекуди гроза.

У Києві в першій половині дня без опадів, в другій половині дня короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 19-24°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 20-22°.

Нагадаємо, Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій  до 4 травня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек.

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Теги: вітер гроза солодощі погода

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