Надпотужна пилова буря вирує у Єгипті

Людям у Єгипті рекомендують не виходити з дому без маски

Єгипет оголосив попередження через наближення потужного шторму Хамсін

На Єгипет обрушилася найпотужніша пилова буря «Хамасін», через що небо забарвилося в яскраво-жовтогарячий колір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ahram Online

«На північному заході Єгипту пройшла серйозна піщана буря. Місто Ес-Саллум фактично поринув у пітьму. Небо забарвилося в помаранчевий колір через велику кількість піску. Місцева влада попросила людей не виходити на вулицю без потреби. Адже небезпека залишається», – йдеться у матеріалі.

Пилова буря «Хамасін» накрила Єгипет.

Найближчими днями країна може зіткнутися із сильним вітром, пилом та грозами. Найбільш масштабно катаклізм відіб'ється на північно-західних регіонах країни pic.twitter.com/qqBr8SXT1q — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 1, 2025

Очікується вітер зі швидкістю 40–60 км/год, з поривами до 80 км/год, що різко знизить видимість, особливо у північному так званому Верхньому Єгипті, Каїрі, Суецькому каналі, Синаї та Суецькій затоці.

«Хамасін» – це сезонне явище, яке зазвичай відбувається між березнем і травнем, спричинене гарячими, сухими пустельними вітрами, що проносяться над Північною Африкою та східним Середземномор'ям. Його назва, що походить від арабського слова, що означає «п'ятдесят», стосується його його традиційної 50-денної тривалості. Метеорологи зазначають, що зміна клімату може сприяти зростанню інтенсивності та непередбачуваності пилового шторму.

Ситуація залишатиметься складною щонайменше наступні декілька днів. «Громадянам рекомендується уникати слабких конструкцій, носити маски на вулиці та слідкувати за офіційними оновленнями. Умови руху можуть стати небезпечними через пил, що переноситься повітрям, та погану видимість», – йдеться у матеріалі.

Температура також залишатиметься високою: в Каїрі прогнозується 33°C, а на решті території від 33°C до 40°C. Наприкінці цього тижня очікується помітне зниження температури: у Каїрі температура сягне 27°C, а на решті території – від 28°C до 34°C.

Раніше 15 квітня піщана буря також обрушилася на Ірак. У країні зафіксували численні випадки ядухи. Внаслідок природного катаклізму постраждали понад 1800 осіб. Поліцейські та пішоходи були змушені захищати себе масками від густих хмар пилу.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.