Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 травня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

У четвер, 15 травня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікується, за даними синоптиків, посилення поривів вітру в Карпатах, вдень в Україні, крім північного заходу та південного сходу до 15-22 м/с, у західних та північних областях дощі (в Карпатах вдень значний дощ, місцями з мокрим снігом).

На решті території невеликі дощі пройдуть не повсюди, а на півдні вони малоймовірні. Південно-західний вітер принесе тепліше повітря, лише в західних областях вдень похолодає.

Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, у більшості західних областей 8-13°; Карпатах протягом доби 1-6° тепла.

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність, вдень помірний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с .

Температура по області вночі 5-10°, вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 8-10°, вдень 14-19°. Вдень 15 травня очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Протягом 12-18 травня жителі міста та гості столиці можуть відвідати низку цікавих культурних подій та мистецьких заходів.

Столичні театри, музеї та бібліотеки традиційно підготували різноманітну програму.

Зокрема, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 18 травня, до Міжнародного дня музеїв, запрошує на відкриття Музейного дворику.