Синоптикиня назвала день, коли Україна буде однією з найтепліших країн Європи

Укргідрометцентр зазначив, що 8 жовтня синоптична ситуація в Україні складатиметься так, що зумовить комфортну теплу без опадів погоду

Синоптикиня: Україна буде однією з найтепліших країн Європи

8 жовтня в Україні буде найтеплішим днем жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Завтра в Україні буде найтепліший день! І завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи! Впродовж дня температура повітря у більшості областей України становитиме + 20, + 24°, у західних областях очікується + 21,+ 26°», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня наголосила, що 8 жовтня в Україні дощів не буде. Однак, за її словами, 9 жовтня у західних областях України та місцями на півночі пройдуть дощі та знизиться температура повітря.

«Похолодання поки що очікується не дошкульним, прийнятним, проте сонця та тепла явно поменшає», – додала Діденко.

Також Український гідрометеорологічний центр зазначив, що 8 жовтня синоптична ситуація в Україні складатиметься так, що зумовить комфортну теплу без опадів погоду.

«З наближенням атмосферного фронту із Західної Європи у нас тиск почне падати, відчутніше на Правобережжі, а вдень і на півночі Лівобережжя, повітряні потоки над Україною перейдуть із теплих західних на ще тепліші південні. Мінлива хмарність. Без опадів. У південній частині країни, Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-12°, вдень 18-24°», – йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. В Україні комфортне та сухе тепло. За інформацією синоптиків, протягом доби утримуватиметься мінлива хмарність, а дощі не передбачаються ні в одному з регіонів. Вітер очікується слабкий, зі змінними напрямками та швидкістю 3-8 м/с.

Як відомо, початок другого тижня жовтня в Україні буде теплим і переважно сухим. Однак із 9 жовтня погода почне змінюватися: атмосферний фронт принесе дощі спочатку на захід, а опісля – у північні, центральні та північно-східні області.