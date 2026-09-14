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Картопля в Україні подешевшала: ціни станом на середину вересня

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Картопля в Україні подешевшала: ціни станом на середину вересня
У грудні–лютому ціни на картоплю можуть зрости через скорочення запасів якісної продукції
фото: glavcom.ua

Середня ціна кілограма овоча з початку вересня знизилася майже на 8%, однак узимку картопля може знову подорожчати

В Україні у вересні помітно знизилася середня роздрібна ціна картоплі. За перші два тижні місяця кілограм овоча в середньому подешевшав на 1,25 грн – до 14,70 грн. Водночас восени на ринок надходять значні обсяги нового врожаю, а взимку ціни можуть знову піти вгору. «Главком» розібрався, скільки зараз коштує картопля у супермаркетах та чого очікувати споживачам найближчими місяцями.

Картопля у вересні подешевшала

За даними Minfin, середня ціна картоплі в українських магазинах станом на 12 вересня становила 14,70 грн за кілограм. На початку місяця середня вартість була 15,95 грн/кг.

Таким чином, за перші два тижні вересня картопля в середньому подешевшала на 1,25 грн, або майже 8%.

Скільки коштує картопля у супермаркетах

Станом на 14 вересня ціни на картоплю в торговельних мережах відрізняються залежно від сорту, формату продажу, конкретного магазину та наявності акцій. Зокрема:

  • Varus – картопля для смаження – 19,90 грн/кг;
  • «Сільпо» – картопля «Беллароса» – 19,90 грн/кг;
  • АТБ – картопля – 12,90 грн/кг;
  • «Фора» – біла картопля – 12,29 грн/кг.

У мережі АТБ звичайна картопля коштує 12,90 грн/кг.

Картопля в Україні подешевшала: ціни станом на середину вересня фото 1
скриншот сайту atbmarket.com

 У «Сільпо» вибір картоплі значно більший: від «Белларосси» за 1,90 грн за 100 г до фасованої картоплі «Коломбо» – 57,03 грн за 1,5 кг за акційною ціною.

Картопля в Україні подешевшала: ціни станом на середину вересня фото 2
скриншот сайту silpo.ua

У Varus картоплю для смаження можна придбати зі знижкою за 19,90 грн/кг, тоді як її звичайна ціна становить 28,90 грн/кг.

Картопля в Україні подешевшала: ціни станом на середину вересня фото 3
скриншот сайту varus.ua

У «Форі» біла картопля, яка має позначку «Хіт продажу», коштує 12,29 грн/кг.

Картопля в Україні подешевшала: ціни станом на середину вересня фото 4
скриншот сайту fora.ua

Отже, ціни на картоплю у торговельних мережах коливаються від 12,29 до 19,90 грн за кілограм, не враховуючи фасовану продукцію. Вартість в онлайн-каталогах може відрізнятися залежно від міста та конкретного магазину. Окремі позиції також продаються зі знижкою.

Чому картопля дешевшає

Зниження цін на початку осені має сезонний характер. У цей період на ринок надходять значні обсяги нового врожаю, оскільки триває активне збирання картоплі.

Зростання пропозиції нового врожаю створює умови для зниження цін. Однак експерти не очікують, що така ситуація обов'язково збережеться протягом усього сезону.

Восени картоплі має вистачити

За оцінкою EastFruit, восени в Україні не очікується фізичного дефіциту картоплі. Пік пропозиції припадає на вересень та першу половину жовтня, коли триває активне збирання врожаю.

Водночас наприкінці осені частина продукції поступово зникає з ринку через відсутність можливості тривалого зберігання. Крім того, під час зберігання частина врожаю втрачає товарну якість.

У результаті ближче до зими на ринку може залишатися менше якісної картоплі, придатної для тривалого зберігання.

Узимку картопля може подорожчати

За прогнозом Української плодоовочевої асоціації, у грудні–лютому ціни на картоплю можуть зрости на 25–40%.

Ризик подорожчання пов'язаний не з нестачею картоплі одразу після завершення збору врожаю, а з поступовим скороченням запасів якісної продукції, придатної для тривалого зберігання.

Водночас цей прогноз не означає гарантованого подорожчання. На кінцеву ціну впливатимуть обсяги врожаю, темпи продажу продукції восени, умови зберігання та попит.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що цьогорічна спека та дефіцит вологи вплинули на врожай картоплі. Водночас фахівці не очікували дефіциту овоча на ринку. Частина сортів краще витримала складні погодні умови – зокрема, «Атол» та «Лариса», які показали більшу стійкість до спеки.

Споживачам радили не поспішати із закупівлею запасів до жовтня, коли на ринок має надійти основний обсяг просушеної картоплі пізніх сортів. Водночас експертка Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник прогнозувала, що після завершення продажу ранніх сортів та виходу середньостиглої і пізньої картоплі закупівельні ціни можуть зрости на 25–30%.

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Теги: ціни Україна овочі

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