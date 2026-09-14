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Чи потрібен Україні запас продуктів на випадок дефіциту: відповідь Мінагрополітики

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Чи потрібен Україні запас продуктів на випадок дефіциту: відповідь Мінагрополітики
В Україні аграрна продукція виробляється у різних регіонах, тому потреби у великих централізованих запасах немає
фото: з відкритих джерел

Масштабне накопичення продовольства потребує додаткових витрат і створює нові ризики

Україні не потрібно створювати великий державний запас продуктів харчування. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, воєнний досвід показав, що країна може забезпечувати себе продовольством без масштабного резерву. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає «Главком».

Запаси продуктів потрібно постійно оновлювати

Висоцький пояснив, що створення масштабного продовольчого резерву потребувало б додаткових витрат на зберігання продукції. Якщо запаси тривалий час не використовуються, їх потрібно регулярно оновлювати, а продукцію з попередніх партій – реалізовувати.

За його словами, в Україні вже існувала система державного резерву, однак вона не показала себе як ефективний інструмент.

Водночас державні запаси могли б бути виправданими у разі, якби країна залежала від імпорту певної основної категорії продуктів. Тоді перебої з постачанням або фізична нестача такої продукції створювали б додаткові ризики для населення.

В Україні продовольство виробляють у різних регіонах

Міністр наголосив, що Україна має значні виробничі можливості та розосереджене сільськогосподарське виробництво. Аграрна продукція виробляється практично в усіх регіонах країни, зокрема й у Карпатах.

За таких умов, вважає Висоцький, масштабне накопичення продуктів в одному місці може, навпаки, створювати додаткові ризики.

«Коли виробництво продуктів харчування розосереджене по всій країні, підстав говорити про загрозу голоду для українців немає», – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що через перебудову системи доставки окремі продукти можуть тимчасово зникати з полиць магазинів. У Мінагрополітики пояснювали, що виробництва продовольства в Україні достатньо для внутрішнього споживання, а перебої стосуються насамперед постачання та можуть призводити до тимчасового скорочення асортименту в окремих торговельних мережах.

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Теги: продукти Мінагрополітики Україна

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