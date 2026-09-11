Зеленський попередив світ про загрозу «агро Ормузу» через атаки РФ

За словами президента, продовольчий коридор через Чорне море фактично заблокований з української та російської сторін

Президент заявив, що блокування продовольчого експорту може вдарити по багатьох країнах

Президент Володимир Зеленський попередив світ про ризик продовольчої кризи через російські атаки та блокування експорту через Чорне море. Він порівняв можливу ситуацію з кризою навколо Ормузької протоки, назвавши її «агро Ормузом», пише «Главком».

«Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема. Вирішувати це питання повинна не тільки Україна. Бо це виклик для багатьох», – заявив Зеленський під час спілкування з Фарідом Закарією на полях Ялтинської європейської стратегії – 2026.

За словами президента, продовольчий коридор через Чорне море фактично заблокований з української та російської сторін. Через це український аграрний експорт стає дорожчим, а логістика – складнішою.

«Українці не залишаться без їжі. Зерно впаде із ціною, тому що експорт буде дорогим, інфраструктура цього продажу буде складна, логістика буде жахлива. Це для нас буде дуже складно», – пояснив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що наслідки можуть бути значно серйознішими для інших країн, які залежать від постачання продовольства. «Окрім України, в набагато гіршій ситуації будуть інші країни, у яких просто не буде їжі. Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші», – заявив він.

Зеленський зазначив, що обговорював проблему з представниками Єгипту, Індії, Туреччини, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Президент також закликав шукати окремі домовленості щодо продовольчої безпеки та енергетики навіть у разі відсутності повноцінної мирної угоди.

«Агро та енергетика – це два виклики сьогодні для всього світу. І якщо сьогодні неможливий мир, тому що одна особа цього не хоче, можна вирішити питання енергетичного перемир'я і харчової безпеки», – наголосив Зеленський.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський попередив Росію про відповідь у разі нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Москва вже готується взимку атакувати енергосистему України.