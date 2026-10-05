Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

США зробили заяву після попередження Росії стосовно дипломатів у Києві

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
США зробили заяву після попередження Росії стосовно дипломатів у Києві
Американська влада регулярно оцінює безпекову ситуацію навколо своїх дипломатичних представництв
фото: Reuters, wikipedia

Марко Рубіо заявив, що Вашингтон самостійно оцінюватиме безпекову ситуацію навколо посольства

США самостійно вирішуватимуть, чи залишатися американським дипломатам у Києві, після чергового попередження Росії іноземним громадянам та дипломатичним представництвам. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон постійно оцінює безпекову ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час спілкування з журналістами. 

Рубіо зазначив, що Росія вже кілька місяців закликає іноземних дипломатів залишити Київ, тому останнє попередження Москви не стало для американської сторони несподіванкою.

«Вони роблять це вже кілька місяців. Послухайте, у нас там є посольство, і ми самі вирішуватимемо, чи безпечно їм там перебувати», – сказав глава Держдепартаменту США.

За його словами, американська влада регулярно оцінює безпекову ситуацію навколо своїх дипломатичних представництв у різних країнах. Якщо рівень загрози зміниться настільки, що виникне необхідність переглянути нинішні заходи безпеки, Вашингтон ухвалить відповідне рішення.

«Якщо виникне загроза, на яку, на нашу думку, потрібно реагувати зміною позиції, ми це зробимо», – заявив Рубіо.

Заява держсекретаря пролунала після того, як Міністерство закордонних справ Росії повторно закликало іноземних громадян, зокрема співробітників дипломатичних місій, залишити Україну та не перебувати в Києві. Російське відомство також заявило про продовження масованих ударів по українських містах.

Москва заявила, що іноземні громадяни та дипломати, які ігноруватимуть попередження, самі нестимуть відповідальність за можливі наслідки. Російська сторона пов'язує свої заяви з ударами по об'єктах у Києві та інших українських містах.

Російські попередження вже викликали реакцію низки дипломатичних представництв. Зокрема, посольство Німеччини заявило, що продовжує працювати в Києві.

Читайте також:

Теги: росія Київ США війна Україна Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Володимир Зеленський запропонував Івану Федорову очолити Агенцію відновлення
Хотіли Федорова? Ось вам! Перша лінія напруги в новому уряді Кадри
9 вересня, 10:00
Масована атака РФ та переговори Путіна з посланцями Трампа: головне за день 5 вересня
Масована атака РФ та переговори Путіна з посланцями Трампа: головне за день 5 вересня
5 вересня, 21:46
Нова ракета для української ППО PK-19
Україна показала нову ракету для ППО з дальністю до 10 км
9 вересня, 10:56
Після удару над містом здійнявся густий дим, який видно здалеку
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Запоріжжі – ЗМІ
10 вересня, 18:05
Порушення ядерного табу Росією могло б спричинити масштабний міжнародний резонанс
Німецький політолог пояснив, чому Кремль не наважується на ядерний удар
20 вересня, 04:35
Парк «Кинь-Грусть» у Києві
Таємниці «Кинь-Ґрусті»: чим цікавий парк, який пропонує перейменувати Київрада
23 вересня, 08:28
Унаслідок атаки загинув підліток, щонайменше семеро мешканців дістали поранення
Російський дрон убив 14-річного ізраїльтянина у Києві: окупанти вдарили біля посольства
25 вересня, 16:20
Трамп переадресував Маску питання про Starlink для ударів по Росії
Трамп назвав Україні умову використання Starlink для ударів по Росії
23 вересня, 06:55
Рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок падіння уламків на даху будинку у Голосіївському районі
У столиці спалахнула шестиповерхівка через російську атаку (оновлено)
29 вересня, 08:55

Події в Україні

США зробили заяву після попередження Росії стосовно дипломатів у Києві
США зробили заяву після попередження Росії стосовно дипломатів у Києві
Польща розглядає можливість збивати російські дрони над Україною – глава МЗС
Польща розглядає можливість збивати російські дрони над Україною – глава МЗС
Зеленський анонсував нові поставки з Франції та навчання пілотів на новітніх літаках
Зеленський анонсував нові поставки з Франції та навчання пілотів на новітніх літаках
Росія знищила у Сумах великий завод із виробництва ліків
Росія знищила у Сумах великий завод із виробництва ліків
ЗСУ успішно випробували новий спосіб збиття реактивних дронів
ЗСУ успішно випробували новий спосіб збиття реактивних дронів
Окупанти вдарили авіабомбами по Харкову: над містом здійнявся стовп чорного диму (оновлено)
Окупанти вдарили авіабомбами по Харкову: над містом здійнявся стовп чорного диму (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
104K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua