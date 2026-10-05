США зробили заяву після попередження Росії стосовно дипломатів у Києві

Марко Рубіо заявив, що Вашингтон самостійно оцінюватиме безпекову ситуацію навколо посольства

США самостійно вирішуватимуть, чи залишатися американським дипломатам у Києві, після чергового попередження Росії іноземним громадянам та дипломатичним представництвам. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон постійно оцінює безпекову ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час спілкування з журналістами.

Рубіо зазначив, що Росія вже кілька місяців закликає іноземних дипломатів залишити Київ, тому останнє попередження Москви не стало для американської сторони несподіванкою.

«Вони роблять це вже кілька місяців. Послухайте, у нас там є посольство, і ми самі вирішуватимемо, чи безпечно їм там перебувати», – сказав глава Держдепартаменту США.

За його словами, американська влада регулярно оцінює безпекову ситуацію навколо своїх дипломатичних представництв у різних країнах. Якщо рівень загрози зміниться настільки, що виникне необхідність переглянути нинішні заходи безпеки, Вашингтон ухвалить відповідне рішення.

«Якщо виникне загроза, на яку, на нашу думку, потрібно реагувати зміною позиції, ми це зробимо», – заявив Рубіо.

Заява держсекретаря пролунала після того, як Міністерство закордонних справ Росії повторно закликало іноземних громадян, зокрема співробітників дипломатичних місій, залишити Україну та не перебувати в Києві. Російське відомство також заявило про продовження масованих ударів по українських містах.

Москва заявила, що іноземні громадяни та дипломати, які ігноруватимуть попередження, самі нестимуть відповідальність за можливі наслідки. Російська сторона пов'язує свої заяви з ударами по об'єктах у Києві та інших українських містах.

Російські попередження вже викликали реакцію низки дипломатичних представництв. Зокрема, посольство Німеччини заявило, що продовжує працювати в Києві.