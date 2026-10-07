В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 20°-22° тепла

Сьогодні, 7 жовтня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні комфортне та сухе тепло. За інформацією синоптиків, протягом доби утримуватиметься мінлива хмарність, а дощі не передбачаються ні в одному з регіонів. Вітер очікується слабкий, зі змінними напрямками та швидкістю 3-8 м/с.

Нічна температура повітря коливатиметься від 5° до 10° тепла. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 18-23° тепла, а в окремих південних та західних областях повітря прогріється до 22-24° тепла.

Прогноз погоди на 7 жовтня Укргідрометцентр

У середу, 7 жовтня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 18-23°, у Києві вночі 8-10°, вдень 20-22°.

Як відомо, «Бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька.

Начальниця відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначила, що спеціалісти Центру офіційно не використовують термін «бабине літо», це народна назва. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.