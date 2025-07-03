Сирський відповів на звинувачення комбата 47-ї бригади щодо Курщини

Сирський про комбата 47-ї бригади: Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на публічну критику комбата 47-ї бригади Олександра Ширшина, який назвав бойові завдання на Курщині недоцільними. Сирський заявив, що він прагне «уваги чи реалізації». Про це повідомляє «Слідство.Інфо», інформує «Главком».

16 травня Ширшин звинуватив командування в «дебільних задачах» на Курщині. Ширшин також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з коментарем «сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі».

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Сирський відповів, що Ширшина готові перевести туди, куди він хоче: «Він десь був у відпустці в Іспанії. Ми готові були контактувати. Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло».

На запитання журналістів про синхронні дописи на його підтримку і зі звинуваченнями комбата 47-ю бригадою Сирський відповів: «Ви що думаєте, що це їм сказали писати?», і усміхнувся. Головком також зауважив, що командир на місці сам може приймати рішення, як і чи виконувати задачу.

Водночас Ширшин на це відповів: «Неможливо відмовитись від виконання певних задач, тому що вони робляться чи плануються під контролем головкома, будь-яке таке невиконання – це починаються розслідування, як були у нас по Бєлгородщині, хоч ніхто там не відмовлявся, ми не могли фізично це зробити». Військовий додав, що одне з переведень йому вже забракували.

До слова, Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північно-Слобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області. «Активні дії українських захисників на цьому (Північно-Слобожанському, – «Главком»), а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тис. осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський. На даний час ситуація стабілізована», – повідомляє Генштаб.