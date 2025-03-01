«Вважали, що це незаконно». Сирський пригадав, як переконував бійців наступати на Курщині

Сирський: Із кожною ротою, з військовослужбовцями, я зустрівся особисто. У нас не було так багато військ

За словами Сирського, ЗСУ почали наступ там, звідки росіяни самі планували перейти в наступ на українську територію

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що особисто переконував бійців почати наступ в Курській області РФ. Про це він розповів у інтерв’ю YouTube-каналу «Бомбардир», передає «Главком».

За його словами, не всі командири бригад були морально готові перетнути кордон із Росією, а деякі бійці вважали, що це буде незаконно.

«Із кожною ротою, з військовослужбовцями, я зустрівся особисто. У нас не було так багато військ. Ми йшли меншими силами, ніж під час Харківської операції. Ми вивели бригади з бою, дали їм підготуватися, а деякі батальйони залучали вже після початку операції», — розповів головнокомандувач.

За словами Сирського, він пояснював бійцям, для чого потрібна ця операція. За його словами, ЗСУ почали наступ там, звідки росіяни самі планували перейти в наступ на українську територію.

«Ми випередили його (ворога - ред.) в діях, ми перенесли війну на його територію, щоб він відчув повністю те що відчуваємо ми. Зараз ми до сих пір декілька сотень квадратних кілометрів, ми тримаємо під нашим контролем, і ворог знищує свої населені пункти, свої села, і несе втрати від його ж вогню їх мирне населення», – сказав Сирський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що в разі проведення перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, він запропонує йому обміняти території Курської області, які перебувають під контролем українських військових – на окуповані території України. Про які саме українські території буде йти мова – президент поки не знає.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Москва ніколи не буде обговорювати тему обміну своїх територій.

До слова, десантники разом із суміжниками взяли в полон у Курській області 21 військовослужбовця армії РФ. Відповідне відео вони виклали на YouTube-каналі десантно-штурмових військ.

На відео окупанти повідомили, що вони служили у 810, 83 та 155 бригад ЗС Росії, а також інших військових угрупованнях, які наразі беруть участь у війні проти України на Курщині. Серед полонених – військові з Росії, невизнаного молдовського Придністров’я, а також молодий чоловік із Запорізької області. Йому лише 21 рік.