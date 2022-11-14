Скандал через акредитацію. Журналісти протестують проти рішення Міноборони

Низка журналістів, які без дозволу Міноборони поїхали працювати у звільнений від окупантів Херсон, були позбавлені акредитації

Українська медіаспільнота висловила протест щодо рішення Міноборони про заборону на роботу журналістів у деокупованому Херсоні та позбавлення акредитації тих працівників медіа, які все поїхали на звільнені території Херсонщини. Заяву від імені українських й іноземних журналістів та медійних організацій оприлюднив Інститут масової інформації.

В Інституті наголошують, що така позиція Міноборони лише блокує роботу журналістів у зоні бойових дій.

«Під час звільнення Херсона склалася неприємна і неприпустима ситуація: Міноборони заборонило абсолютно всім журналістам працювати на деокупованих територіях. Заборона, втім, не спрацювала, українські та міжнародні медіа змогли туди потрапити і все одно показали світові неймовірні кадри зі звільнених міст і сіл, зокрема з Херсона. Після цього Міноборони почало позбавляти медіа акредитацій на роботу в зоні бойових дій. Саме ця акредитація є єдиним законним документом, який потрібен, щоб працювати на війні – її видає саме ж Міноборони. А додаткові дозволи і документи, не передбачені законодавством, лише блокують роботу журналістів», – зазначається у повідомленні.

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Тому медіаспільнота вимагає негайно вирішити цю ситуацію. Інститут масової інформації навів текст заяви та зазначив, що вона відкрита для підписання.

«Ми, українські й іноземні журналісти та медійні організації, вимагаємо вжити негайних заходів, щоб розв’язати конфліктну ситуацію, викликану неефективністю та непрофесіоналізмом комунікаційних структур Міністерства оборони, зокрема Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Репортажі українських і закордонних журналістів, зроблені у звільненому Херсоні, стали величезним вкладом у нашу перемогу. Весь світ облетіли кадри колег із CNN, SkyNews та інших провідних іноземних та українських медіа. Вони засвідчили радість, із якою херсонці зустрічають українську армію, спростовуючи тим самим брехню російської пропаганди. Їхні матеріали є також надважливими документами української історії, яка твориться зараз. Натомість комунікаційні структури Міноборони, які не спромоглися побудувати механізм допуску журналістів, вирішили просто заборонити абсолютно всім журналістам працювати, посилаючись на небезпеку перебування у щойно звільненому місті», – йдеться у заяві.

Медійники наголошують, що професійні журналісти, які отримали офіційну акредитацію Міноборони, мають відповідні навички, пройшли числені тренінги, мають міжнародні сертифікати з безпеки і величезний досвід роботи на передовій.

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«Ті українські та зарубіжні журналісти, які потрапили до Херсона, не виконавши всіх вимог Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, сьогодні позбавлені акредитації та більше не зможуть висвітлювати події на передовій та у прифронтовій зоні, а зарубіжні кореспонденти, можливо, взагалі не працюватимуть в Україні.

Провал у розумінні особливостей роботи журналістів на війні і небажання створити рівні і прозорі правила роботи вилився у створення інформаційної напруги і комунікаційну кризу. Намагання заборонити все не просто не працює – воно шкодить нашій країні. А ті, хто шукають простих рішень, породжують складні проблеми», – йдеться у заяві.

Чого вимагають журналісти та медіаорганізації:

Негайно повернути акредитацію нашим українським і зарубіжним колегам, які висвітлювали події в Херсоні та яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали.

Провести внутрішнє розслідування непрофесійної роботи комунікаційного відділу ОК Південь і загалом комунікаційного сектору

Міністерства оборони України і прийняти відповідні кадрові рішення.

Побудувати рівні та прозорі правила роботи і допуску журналістів і відмовитись від вибіркового підходу.

Перестати агресивно атакувати медійників і почати з ними співпрацювати. Залучити до роботи комунікаційних органів МО професіоналів, які розуміються на особливостях роботи журналістів і здатні побудувати якісну комунікацію.

Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема, непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об’єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. В журналістів вже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи і дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно відбиваються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української і світової аудиторії.

Припинити необґрунтоване перешкоджання роботі журналістів і ставитись до них із повагою, розуміючи їхні потреби та місію. Світ дізнається про війну і співпереживає Україні зокрема й завдяки роботі наших українських і закордонних колег.

Докласти всіх зусиль, аби професійні медіа могли оперативно і безперешкодно виконувати свою роботу.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у Херсоні, скасувало дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнало недійсними.

Зокрема, позбавили акредитації журналістів hromadske Анастасію Станко та Миколу Пастико, CNN та SkyNews. Окрім них, у Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного, а також в ефірі каналу Рада було ввімкнення з Херсона.

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До слова, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.