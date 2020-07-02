  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Скандал у прямому ефірі. Ексміністр Милованов обурився своїми ж словами і покинув студію

    • Розсилка
    Милованов заявив, що зазвичай покидає студію, коли йому нагадують про давній епізод - Скандал у прямому ефірі. Ексміністр Милованов обурився своїми ж словами і покинув студію
    Милованов заявив, що зазвичай покидає студію, коли йому нагадують про давній епізод

    У голові крутиться епізод, коли ви сказали, що ви дебіл, - Скрипін

    Колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов образився на свої ж слова, які повторив ведучий Роман Скрипін у своїй програмі.

    Відео можна переглянути на 35 хвилині у Youtube.

    У своїй програмі Роман Скрипін сказав, що йому порадили у розмові з Миловановим не зачіпати один епізод, на що  колишній міністр сказав, що дозволяє про це говорити.

    Тоді Скрипін додав: «У голові крутиться епізод, коли ви сказали, що ви дебіл».

    Милованов відразу встав і відповів, що після таких слів він, зазвичай, покидає студію і пішов з ефіру.

    Нагадаємо, 21 жовтня минулого року олігарх Ігор Коломойський заявив, що вважає «дебілом» тодішнього міністра економіки Тимофія Милованова, який сказав, що скандальний номер «Вечірнього кварталу» про пожежу в будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

    На другий день Милованов відповів на образу Коломойського. «Я цього не приховую, що я дебіл (сміється). Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпаний, того що висловилися всі», - наголсив він.

    Як повідомлялося, Тимофій Милованов зізнався, що мав конфлікт з владною командою через те, що у себе в Facebook розкритикував номер «Кварталу 95» про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

    До відома, 4 березня цього року Тимофій Милованов пішов у відставку разом з урядом Олексія Гончарука

    Ігор Коломойський міністр клімат скандал Facebook YouTube Тимофій Милованов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ