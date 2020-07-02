Скандал у прямому ефірі. Ексміністр Милованов обурився своїми ж словами і покинув студію



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Милованов заявив, що зазвичай покидає студію, коли йому нагадують про давній епізод

У голові крутиться епізод, коли ви сказали, що ви дебіл, - Скрипін

Колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов образився на свої ж слова, які повторив ведучий Роман Скрипін у своїй програмі.

Відео можна переглянути на 35 хвилині у Youtube.

У своїй програмі Роман Скрипін сказав, що йому порадили у розмові з Миловановим не зачіпати один епізод, на що колишній міністр сказав, що дозволяє про це говорити.

Тоді Скрипін додав: «У голові крутиться епізод, коли ви сказали, що ви дебіл».

Милованов відразу встав і відповів, що після таких слів він, зазвичай, покидає студію і пішов з ефіру.

Нагадаємо, 21 жовтня минулого року олігарх Ігор Коломойський заявив, що вважає «дебілом» тодішнього міністра економіки Тимофія Милованова, який сказав, що скандальний номер «Вечірнього кварталу» про пожежу в будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

На другий день Милованов відповів на образу Коломойського. «Я цього не приховую, що я дебіл (сміється). Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпаний, того що висловилися всі», - наголсив він.

Як повідомлялося, Тимофій Милованов зізнався, що мав конфлікт з владною командою через те, що у себе в Facebook розкритикував номер «Кварталу 95» про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

До відома, 4 березня цього року Тимофій Милованов пішов у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.