Милованов розповів про конфлікт із Зеленським через номер «Кварталу 95»



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Разом із Євгеном Кошовим пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала» виконував Національний хор імені Верьовки

Милованов розкритикував номер «Кварталу 95» про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої

Колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов зізнався, що мав конфлікт з владною командою через те, що у себе в Facebook розкритикував номер «Кварталу 95» про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

Про це він розповів в ефірі «Прямого».

Милованов уточнив, що у період роботи у Кабміні він не вів особисто свою сторінку у Facebook, але пост із критикою написав сам.

«Був конфлікт певний, коли я написав пост певний по «95 кварталу», коли над Гонтаревою сміялися і співали, що «горіла хата в Лондоні», і так далі. Я вважаю неприйнятним так робити. В мене по цьому була розмова і з Богданом, і з президентом. І кожен свою позицію пояснив, і ми далі рухалися конструктивно по цьому. Це єдине, що було», - сказав Милованов.

Раніше стало відомо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Як повідомлялось, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що номер «95 кварталу» за участю хору ім. Верьовки про підпал будинку Гонтаревої негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору ім. Верьовки в жарті «95 кварталу» про підпал її будинку.

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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