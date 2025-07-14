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Скандал із могилою Драгоманова у Софії: діаспора подає до суду на українського коміка

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Скандал із могилою Драгоманова у Софії: діаспора подає до суду на українського коміка
На могилі Михайла Драгоманова у Софії, листопад 2023 року
фото з відкритих джерел

Керівниця Спілки українських організацій стверджує, що своїми свавільними діями комік Фелікс Редька порушив болгарське законодавство та завдав матеріальних збитків організації

Спілка українських організацій Болгарії (СУОБ) «Мати Україна» вирішила подати до суду на сумського коміка Фелікса Редьку за образу честі та руйнування фундаменту могили професора Михайла Драгоманова. Про це, як інформує «Главком», пише видання «Украински вести».

Зазначається, що блогер «облив брудом» СУОБ та її лідера Олену Коцеву, які, як писав Фелікс Редька, зруйнували упорядковані за його кошт могили, прибравши прапор та інформаційну табличку з QR-кодом.

Могила Драгоманова після встановлення прапора
Могила Драгоманова після встановлення прапора
t.me/redkafamily

Діаспора підкреслює, що українці, які мешкають у Болгарії та Посольство України турбуються про місця поховання великих співвітчизників, а заявку на «прибирання могил» Фелікс Редька подав 7 листопада 2024 року тобто вже шість днів після того, як на Центральному цвинтарі у Софії вшановували пам'ять скульптора і громадського діяча Михайла Паращука, який похований поряд з Михайлом Драгомановим.

Керівниця СУОБ Олена Коцева направила листа-звернення офіційним інституціям діаспори та України.

Голова СУОБ Мати Україна Олена Коцева (зліва)
Голова СУОБ Мати Україна Олена Коцева (зліва)
Посольство України в Болгарії

Олена Коцева наголошує, що Фелікс Редька запросив від адміністрації цвинтаря дозвіл лише на прибирання могил, натомість незаконно змонтував там лавки, таблички і тримач прапора, які, за її твердженнями, пошкодили цілісність бетонної подушки на двох могилах. Ці поховання, підкреслює вона, були відреставровані в другій половині 2023 року зусиллями СУОБ та Посольства України в Болгарії за кошти МЗС та благодійників.

Фундамент під час реставрації могил у 2023 році
Фундамент під час реставрації могил у 2023 році
УВести


Своїми свавільними діями комік Редька порушив болгарське законодавство та завдав матеріальних збитків організації, наголошує керівниця СУОБ. Законодавство країни забороняє здійснювати будь-які дії на муніципальних кладовищах без згоди родичів чи осіб/організацій, які мають на це повноваження. До того ж роботи на місцях поховань мають бути здійснені лише ліцензованою фірмою згідно з затвердженим проєктом, а самовільний монтаж малих конструкційних форм призвів до появи отворів у цементній подушці.

Таким чином, як заявляється, було втрачено 25-річну гарантію від фірми-виконавця й СУОБ «Мати Україна» необхідно буде сплатити додаткові кошти для герметизації фундаменту та плитки навколо могил.

Могили Михайло Драгоманова та Михайла Паращука, липень 2025 р.
Могили Михайло Драгоманова та Михайла Паращука, липень 2025 р.
УВести

Також Олена Коцева наголошує, що встановлення національних прапорів інших країн дозволяється в Болгарії лише на територіях, які є приватною власністю іноземців, тому українська національна символіка використовується на місцях поховань лише під час проведення протокольних закладів.

Керівництво СУОБ «Мати Україна» не подавало заяви до компетентних органів Болгарії про самовільство українського коміка Редька, розуміючи що це матиме негативний вплив на імідж України в Болгарії, але, як наголошується, ситуація вимагає реагування й змушує організацію вдатися до правових механізмів захисту честі, гідності й відшкодування матеріальних збитків. Тому СУОБ «Мати Україна» звернулося до державних інституцій України із закликом захистити честь і гідність української громади в Болгарії. У зверненні вимагається засудження дій Редьки, які «наносять іміджевої шкоди Україні, і вносять розкол в українське суспільство».

Фелікс Редька
Фелікс Редька
t.me/redkafamily

Нагадаємо, комік Фелікс Редька звинуватив голову української діаспори в Болгарії у пограбуванні могили Драгоманова. За його словами, з могили похованого в Софії українського вченого Михайла Драгоманова зник синьо-жовтий прапор, а також лава та інформаційна табличка.

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Теги: прапор українці посольство діаспора Україна поховання блогер Болгарія

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