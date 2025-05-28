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Відпочинок у Болгарії цього літа: ціни та тенденції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Відпочинок у Болгарії цього літа: ціни та тенденції
фото: libertatea.ro

Болгарські готельєри очікують зростання цін під час літніх канікул

Власники готелів у Болгарії прогнозують помірне зростання цін у літній період – на 10-15% порівняно з минулим роком – на тлі зростання інфляції. Про це пише «Главком» із посиланням на портал Libertatea.

Незважаючи на зростання цін, туристична індустрія впевнена, що майбутній перехід на євро в 2026 році не призведе до подальшого різкого зростання витрат для туристів. Незважаючи на те, що офіційною валютою Болгарії, як і раніше, є лев, туристичні компанії вже почали підготовку до переходу на євро.

Плавний перехід на євро

Багато транзакцій із закордонними партнерами вже давно здійснюються в євро, і болгарські споживачі звикли до єдиної валюти під час своїх подорожей Європою.

«Болгари, які подорожують до Європи, використовують євро, тому зміна валюти не вплине на туристів», – заявив президент Асоціації ресторанів та готелів Варни Павич Косєв.

На курорті Золоті піски готельєри очікують плавного переходу: ціни будуть конвертовані в євро за фіксованим обмінним курсом. «Ціни не зміняться, вони будуть тільки номіновані в євро, що спростить ситуацію для іноземних гостей і знизить ризик валютного шахрайства», – заявив Станіслав Стоянов, віце-президент Спілки готельєрів Золотих Пісків.

Рекомендації для туристів

За даними Novinite, у сезоні 2025 року ціни будуть починатися від 70 левів (1595 грн) за ніч у дво- або тризіркових готелях і досягатимуть 1000 левів (близько 22,8 тис.) за ніч для пакетів «все включено» класу люкс у п'ятизіркових готелях.

Туристам, які шукають бюджетний відпочинок, готельєри рекомендують уникати завантажених місяців липня та серпня та планувати відпустку на червень, вересень і навіть жовтень, коли ціни можуть бути нижчими до 50%.

Нагадаємо останні дні у турецьких та міжнародних ЗМІ поширилися тривожні повідомлення про масове закриття понад 4 тис. готелів на території Туреччини.  Тож готельєри рекомендують туристам перед поїздкою перевіряти статус свого готелю та підтверджувати бронь, щоб уникнути проблем.

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Теги: відпочинок туризм Болгарія

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