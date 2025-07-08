Болгарія остаточно отримала дозвіл ЄС запровадити євро: озвучено дату

Болгарія зараз входить до єврозони, а розрахуватись у євро можна з 1 січня 2026 року

Рада ЄС оголосила про затвердження трьох останніх правових актів, необхідних для запровадження євро у Болгарії з 1 січня 2026 року. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Єврокомісії.

«Відсьогодні Болгарія посідає своє місце як 21-й член єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає суворий аналіз та інтенсивну підготовку. Я гаряче вітаю Болгарію і болгарський народ з цим величезним досягненням», – заявила міністр економіки Данії Стефані Лосе. Нагадаємо, саме Данія зараз головує в Раді ЄС.

У Брюсселі пояснили, що прийняття цих документів «завершує процес, що дозволяє Болгарії стати 21-м членом єврозони та скористатися перевагами використання єдиної валюти ЄС – євро – з наступного року».

«Один із трьох правових актів встановлює обмінний курс між євро та болгарським лівом на рівні 1,95583 лева за 1 євро. Це відповідає поточному центральному курсу лева у механізмі обмінного курсу (Exchange Rate Mechanism II)», – наголошується в комюніке Ради ЄС.

До слова, демонстрації проти запровадження євро відбулись у суботу у кількох містах Болгарії. Учасники висловили стурбованість тим, що ухвалення євро призведе до зниження рівня життя та підірве економічний суверенітет Болгарії.

Автомобільні колони та марші протесту були організовані в Софії, Варні, Велико-Тирново та Ямболі, а інші збори були зареєстровані у Пазарджику, Бургасі і Шумені.

У столиці Софії протест стався перед будівлею Народної асамблеї. Демонстранти перекрили бульвар Царя Визволителя, скандуючи гасла на підтримку національної валюти та розмахуючи болгарськими прапорами.

Це вже шості вихідні поспіль, коли люди виступають проти євро. Натовп, який частково очолює націоналістична партія «Відродження», співав патріотичні пісні та національний гімн.

Нагадаємо, Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони. Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони. З середи, 1 січня, скасовано перевірки на європейських внутрішніх сухопутних кордонах цих країн із рештою учасників Шенгенської угоди.