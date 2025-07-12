Скандал у Болгарії: комік відновив занедбану могилу Драгоманова, але зіткнувся з опором української діаспори

Комік Фелікс Редька звинуватив голову української діаспори в Болгарії у пограбуванні могили Драгоманова

Скандал у Болгарії. Із могили похованого в Софії українського вченого, історика та письменника Михайла Драгоманова зник синьо-жовтий прапор, а також лавиця та інформаційна табличка. Як інформує «Главком», про це повідомив комік Фелікс Редька.

За словами Фелікса Редьки, рік тому він вирішив відновити власним коштом занедбану могилу відомого українця. Разом із друзями він привів символічне місце до ладу. На місці поховання встановили український стяг, лавицю, розмістили табличку з QR-біографією, прибрали територію, помили надгробки.

Занедбана могила Драгоманова фото: Фелікс Редька

Однак нині все це зруйновано. Фелікс Редька подумав, що могилу сплюндрували росіяни. Однак виявилося, що прапор, табличку і лавицю прибрала голова української діаспори в Болгарії Олена Коцева. Вона усе познімала та принесла в посольство Болгарії, стверджує комік. Коцева заявила, що сама опікується могилою, і її роботу обесцінили.

На скандал відреагував також народний депутат Олексій Гончаренко.

«У мене питання: де реакція на це нашого посла (в минулому гештальт-терапевтки, сексолога і гемолога) Олесі Ілащук? Де коментар посольства? Де позиція МЗС? Де Сибіга? Я чекаю офіційного коментаря. Це – просто дно і сором», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, що президент Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

До слова, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку. Згодом Ілащук знайшла винних у скандалі: журналістів та росіян, які прагнуть розсварити українців між собою.