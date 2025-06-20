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Україна не відмовилась від купівлі в Болгарії реакторів для Хмельницької АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна не відмовилась від купівлі в Болгарії реакторів для Хмельницької АЕС
У 2023 році Болгарія та Україна розпочали переговори про продаж двох російських ядерних реакторів
фото: Envato

Галущенко каже, що скасування продажу реакторів обернеться «катастрофою» для України

Процес перемовин з Болгарією щодо закупівлі атомних реакторів блоків для Хмельницької атомної електростанції триває. Проєкт не було скасовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

За словами міністра, процес перемовин загальмувався через політичні питання, однак Міненерго має певний план щодо поштовху цього проєкту. «Насправді питання не закрите, тобто у нас немає офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини», – пояснив він.

Глава Міненерго наголосив, що скасування продажу реакторів обернеться «катастрофою» для України. Він припустив, що Україна зможе придбати обладнання для добудови ХАЕС в інших країнах, але це суттєво затягне час реалізації проєкту.

«У разі найгіршого сценарію – якщо продаж реакторів не відбудеться – це буде катастрофою для нас не добудувати Хмельницьку АЕС. Тому дійсно сьогодні ви бачите, що у світі відбувається ренесанс в атомній енергетиці… Це незворотний процес, бо весь світ розуміє, що без атома не буде ніякого «зеленого» переходу», – наголосив Галущенко.

Нагадаємо, відмова продавати Україні реактори має бути затверджена рішенням болгарського парламенту. Раніше віце-прем’єр Атанас Зафіров заявив, що два атомних реактори з АЕС «Белене» є ключовим активом Болгарії, частиною її енергетичної безпеки та економічної незалежності, а рішення їх не продавати – стратегічним.

За словами Зафірова, відповідне рішення підтримали всі партії, що входять до правлячої більшості. Також він повідомив про готовність цих партій закріпити своє рішення відповідною постановою парламенту.

У 2023 році Болгарія та Україна розпочали переговори про продаж двох російських ядерних реакторів, спочатку призначених для недобудованої АЕС «Белене».

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. Однак 11 лютого у другому читанні та в цілому парламент все ж схвалив законопроєкт № 11392.

До слова, 13 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

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Теги: Міненерго Герман Галущенко Хмельницька АЕС

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