«Галичина – Малопольща?» Вʼятрович звернув увагу на скандальну заяву посадовця Польщі

Нардеп: Термін «Малопольща» вживали в Польщі між 1922 і 1939 роками, аби «витерти українську ідентичність» Галичини

Голова Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький під час коментарів щодо ексгумації жертв Волинської трагедії назвав українську Галичину «Cхідною малопольщею». На це звернув увагу народний депутат України Володимир В’ятрович, колишній очільник Інституту національної пам’яті України.

В’ятрович заявив, що така термінологія відображає «жаль за втраченими територіями» і є спробою вписати Галичину в польський наратив.

Навроцький у своїй заяві висловив сподівання на позитивний розгляд українською владою запитів Інституту нацпам’яті Польщі щодо ексгумації жертв на Волині та в «Східній Малопольщі».

фото: Facebook / Volodymyr Viatrovych

«В якій країні польський Інститут національної памʼяті хоче шукати жертв польсько-українського конфлікту? Директор цієї установи пан Навроцький заявив про пошукові роботи на Волині і Східній Малопольщі. Якщо ви не зрозуміли про які крім волинських територій ідеться, то це нормально», – наголосив нардеп.

В’ятрович нагадав, що термін «Малопольща» вживали в Польщі між 1922 і 1939 роками для того, щоб «витерти українську ідентичність» Галичини і вписати її в «загальнопольський наратив».

«Звісно робили це не лише найменуванням, але системною політикою полонізації освіти, культури, соціальної підтримки польських переселенців. Вжитий нині директором ІПН термін «Східна Малопольща» – це не про вшанування памʼяті за загиблими тут поляками. А про жаль за втраченим територіями, які так і не стали польськими», – підсумував Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. Однак президент Польщі Анджей Дуда цю заяву розкритикував.

Як стало відомо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президентУкраїни Володимир Зеленський наскільки активно обговорювали ексгумацію жертв Волинської трагедії, що «мало не посварився».