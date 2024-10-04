Міністр оборони Польщі знову пригрозив блокувати вступ України до ЄС

Польська селянська партія, яка входить до урядової коаліції, виступить проти вступу України в ЄС, якщо не буде вирішено питання Волині

Косіняк-Камиш не змінив своєї думки навіть попри критику президента Дуди

Міністр оборони Польщі, голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш блокуватиме вступ України до Євросоюзу, допоки не вирішиться питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє Wirtualna Polska.

«Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині», – заявив Косіняк-Камиш.

Водночас польський міністр зазначив, що питання військової допомоги – «це питання як гуманності, так і нашої безпеки, але економічні чи історичні питання повинні бути з'ясовані».

Посадовець попередив, що навіть якщо країни-члени ЄС погодяться на вступ України до блоку, то його Польська селянська партія, яка входить до урядової коаліції, виступить проти. Такий сценарій справдиться в разі, якщо не буде проведена ексгумація жертв Волинської трагедії та не буде вшановано їхню пам'ять.

Косіняк-Камиш вважає, що вступ до ЄС – це дія для розвитку, підвищення рівня функціонування як держави, і для цього слід виконати «певні умови не тільки економічні, але й з погляду підходу до правди, до історії».

«Історія – не для істориків, як сказав міністр Кулеба. Це найгірше формулювання, яке можна використати», – сказав глава Міноборони Польщі.

Він також прокоментував слова президента Анджея Дуди про те, що «той, хто блокуватиме вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна». Косіняк-Камиш принципово не згоден із президентом.

«Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з ким ти хочеш бути в союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?» – підкреслив міністр.

Нагадаємо, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. Однак президент Польщі Анджей Дуда цю заяву розкритикував.

Як стало відомо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент України Володимир Зеленський настільки активно обговорювали ексгумацію жертв Волинської трагедії, що «мало не посварилися».

До слова, Український інститут національної пам’яті (УІНП) повідомив, що не отримував офіційних звернень від Польщі із проханням дозволити ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.