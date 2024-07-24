Волинська трагедія – перепона на шляху до ЄС? Нардепи відреагували на заяву віцепрем'єра Польщі

Володимир В'трович: «Головний урок із історії, який мали б узяти відповідальні за оборону Польщі – конфліктом між нашими народами завжди користувалася Росія»

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. На цю заяву вже відреагували народні депутати України Микола Княжицький і Володимир В'ятрович.

«Українські медіа переважно цитують міністра оборони Польщі (він від селянської партії), про те, що «Україна не вступить у ЄС, поки не вирішить питання Волинської трагедії». От цитують, не розуміючи, що це за питання. А його немає! Це вигадка!!! Піар на словах. Трагедія була. У 1943 році. Загинули громадяни Польщі як польського, так і українського походження», – написав Княжицький у фейсбуці.

За його словами, нині справді є питання дозволів на ексгумацію поляків і відновлення таблиці у памʼять про загиблих від рук НКВС у селі Монастир українців. «Ці питання вирішимо», – запевнив нардеп.

Водночас В’ятрович розповів, що минулого тижня він разом із членами групи міжпарламентських звʼязків із Польщею мав у Варшаві та Ґданську багато зустрічей: з колегами-депутатами Сейму та Сенату, місцевого самоврядування, урядовцями.

«Усі розмови були про нині і завтра, так як і повинно бути між відповідальними політиками, які думають про майбутнє своїх держав», – наголосив народний обранець.

Утім, за його словами, досі серед полських політиків є ті, що намагаються нинішні відносини з Україною привʼязати до оцінок минулого.

«При чому з усіх можливих варіантів цього минулого (бо було все: і співпраця, і суперництво, і завзята боротьба) намагаються актуалізувати лише тему конфлікту. Але такий підхід до політики сам стає минулим», – зауважив В’ятрович.

На його думку, головний урок із історії, який мали б узяти ті, хто відповідають за оборону Польщі – конфліктом між нашими народами завжди користувалася Росія і скористається знов, якщо дати їй шанс.

Раніше заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що доки Україна не вирішить питання ексгумації останків жертв Волинської трагедії, доти країні «немає сенсу мріяти про вступ до ЄС».

До відома, у липні 2023 року Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини. У документі сказано, що польсько-українське примирення має включати визнання провини і вшанування пам'яті жертв.

До слова, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.