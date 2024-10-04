Ексгумація жертв Волинської трагедії: Інститут нацпам'яті не отримував звернень від Польщі

Антон Дробович заявив, що Польща не виконала попередні домовленості щодо створення робочої групи

Український інститут національної пам’яті (УІНП) не отримував офіційних звернень від Польщі із проханням дозволити ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив голова інституту Антон Дробович.

«Я написав два тижні тому листа до польського Міністерства культури і Польського інституту національної пам’яті із запитом: де саме, в яких місцях вони потребують пошукових або ексгумаційних робіт», – зауважив Дробович.

Голова УІНП зазначив, що від Польщі конкретних запитів на ексгумацію поки що не було. Однак інститут отримав запит від польської громадянки, тому попри відсутність офіційних звернень, вони внесуть цей запит у план роботи на 2025 рік.

Також, за словами Дробовича, Польща не виконала попередні домовленості щодо створення робочої групи.

Очільник інституту нацпам'яті закликав Польщу дотримуватись угоди 1994 року та наголосив на проблемі вандалізму українських могил у Польщі. наприклад, братська могила воїнів УПА на горі Монастир, яка досі залишається зруйнованою:

«Це абсурдна ситуація, навіть польські політики не розуміють, чому законну могилу досі не відновлено».

Нагадаємо, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. Однак президент Польщі Анджей Дуда цю заяву розкритикував.

Як стало відомо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент України Володимир Зеленський настільки активно обговорювали ексгумацію жертв Волинської трагедії, що «мало не посварився».