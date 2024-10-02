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Нардеп Єгор Чернєв розповів, яку обіцянку Дуда дав Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нардеп Єгор Чернєв розповів, яку обіцянку Дуда дав Україні
Нардеп: Ми говорили про непрості стосунки між нашими країнами останнім часом
фото: Facebook / Єгор Чернєв

«Ставиться до нас з величезною симпатією. Важливо цю підтримку зберегти», – нардеп про зустріч із Дудою

Польща не залишить Україну, не зважаючи на жодні розбіжності. Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав Єгор Чернєву, народному депутату, голові Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО.

За словами Чернєва, він мав розмову з Дудою у кулуарах Варшавського безпекового форуму.

«Ми говорили про непрості стосунки між нашими країнами останнім часом. Проте за його словами, це все тактичні проблеми, але ключовими є питання стратегічні. І в стратегічних інтересах Польщі є підтримка України у війні та на шляху до ЄС та НАТО», – написав на Facebook нардеп.

Чернєв додав, що Дуда ставиться до України «з величезною симпатією», тож важливо «цю підтримку зберегти».

Нагадаємо, під час нещодавніх переговорів у Києві президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський мали складну розмову на тему Волинської трагедії. Як повідомляли ЗМІ, польська сторона була неприємно вражена стилем ведення переговорів українським лідером.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. Однак президент Польщі Анджей Дуда цю заяву розкритикував.

Як відомо, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Також Україна готова обговорювати з польськими колегами складні історичні питання, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Теги: Єгор Чернєв влада президент Facebook Україна Володимир Зеленський Анджей Дуда міністр

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