Польща блокуватиме вступ України до ЄС через «волинську різанину»? Дуда дав роз'яснення

Анджей Дуда: «Якщо хтось каже, що заблокує доступ України до Європейського Союзу, це відповідає політиці Володимира Путіна»

Польща й Україна мають дійти згоди щодо складних питань, зокрема історичних. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Polsat News.

Так польський лідер прокоментував нещодавню заяву МЗС Польщі про те, що Варшава розглядає можливість тиску на Україну через питання Волинської трагедії в контексті її євроінтеграційних прагнень.

«Я намагався діяти так, щоб не створювати точок напруги між Варшавою та Києвом... Це було нелегко, бо між нами є складні проблеми. Але я також говорив про ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента у Луцьку в річницю Волинської різанини», – сказав Дуда.

За його словами, дійти згоди з Польщею щодо всіх складних питань, зокрема історичних, також на користь України. «Будь ласка, пам'ятайте, що в українців багато проблем із минулим часів Другої світової війни», – зауважив політик.

Також Дуда прокоментував заяву міністра оборони Владислава Косиняка-Каміша, який сказав, що якщо питання Волині між Варшавою та Києвом не буде вирішено, Україні немає місця в Євросоюзі. «Якщо хтось каже, що заблокує доступ України до Європейського Союзу, це відповідає політиці Володимира Путіна. Ну, я не знаю, чи це є наміром нинішнього уряду», – зазначив президент.

При цьому Дуда вважає, що «це складні питання, у тому числі ті, про які роками мовчали самі українці, і які необхідно враховувати».

Нагадаємо, під час нещодавніх переговорів у Києві президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський мали складну розмову на тему Волинської трагедії. Як повідомляли ЗМІ, польська сторона була неприємно вражена стилем ведення переговорів українським лідером. Польське МЗС заявило, що нинішня позиція України щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, і найближчим часом будуть вжиті конкретні заходи. Одне з можливих рішень – використати майбутнє головування Польщі в ЄС, яке розпочнеться в січні 2025 року, як важіль тиску на Київ. Польща може вплинути на євроінтеграційні переговори України, вимагаючи врегулювання історичних питань.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року.

Як відомо, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну.