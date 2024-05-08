Скільки ув’язнених можуть мобілізувати до війська: Арахамія назвав кількість

Під критерії можуть підпадати до 20 тис. ув’язнених, але скільки з них підпишуть контракт – невідомо

Голова фракції «Слуга народу» прогнозує мобілізацію мінімум декількох тисяч ув’язнених

Після ухвалення Радою закону щодо мобілізації ув’язнених, до війська можуть набрати 15-20 тис. таких осіб. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті.

«Ресурс – десь 15-20 тисяч ув’язнених. Це загальний ресурс, який може підпадати під ці критерії. Скільки з них підпише безпосередньо контракт – ми не знаємо. Це ж за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж декілька тисяч людей, скажімо так», – заявив депутат.

Арахамія пояснив, що оцінки дуже умовні, тому що раніше такого ще не робилося. Нардеп також висловив сподівання, що вже цього тижня закон надійде на підпис президенту і буде опублікований.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Засуджені можуть вступити до лав ЗСУ тільки за власним бажанням та за рішенням суду. Для тих ув’язнених, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років. В’язні, яким залишилося перебувати у в’язницях довше і, тим паче, довічно засудженим, відмовлятимуть одразу без права перегляду.