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Що чекає на громадян після уточнення даних: пояснення речника Полтавського ТЦК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що чекає на громадян після уточнення даних: пояснення речника Полтавського ТЦК
Інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних
фото ілюстративне

Навіть якщо є відстрочка, громадяни зобов'язані пройти ВЛК 

Після уточнення даних у Територіальних центрах комплектування громадяни однозначно будуть направлені на військово-лікарську комісію, навіть якщо їм надають відстрочку. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін  в інтерв'ю Telegraf.

Він пояснив, що інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних.

«Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення», – зазначив Істомін. 

Нагадаємо, згідно з новим мобілізаційним законом військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні звернутися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) для оновлення своїх даних. 

Для цього необхідно буде мати при собі оригінали й копії таких документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний номер;
  • військово-облікові документи;
  • медичні документи;
  • водійське посвідчення (якщо є);
  • довідку про освіту;
  • документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю (за наявності);
  • документи, що засвідчують право на відстрочку (якщо такі є).

Військовозобов’язані зможуть оновити свої дані як у ТЦК особисто, так і в електронному кабінеті призовника, реєстрація в якому є добровільною. Ті чоловіки, які проігнорують вимоги закону, автоматично вважатимуться ухилянтами.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: закон мобілізація аліменти фронт повістка

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