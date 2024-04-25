Литва готова допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, але є нюанс

Силоміць у Литві ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну

Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща

Влада Литви може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Але спочатку хоче подивитися, як це відбуватиметься у Польщі. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Він визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Водночас міністр додав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща.

«Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно», – заявив Кащюнас.

Він наголосив, що ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну.

«Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви», – заявив міністр.

Кабінет міністрів України ввів заборону на пересилання закордонних паспортів і паспортів громадянина України за кордон.

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт, перебуваючи за межами країни.

При цьому з 23 квітня МЗС України також обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Це пояснили новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

У МЗС наголосили, що це тимчасовий крок. Відновити надання послуг обіцяють після набуття чинності закону, але з урахуванням його вимог.

Також Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, влада Німеччини обіцяє не позбавляти українських чоловіків статусу біженців. Про це заявив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль.

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