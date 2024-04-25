Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва готова допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, але є нюанс

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Литва готова допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, але є нюанс
Силоміць у Литві ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну
фото з відкритих джерел

Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща

Влада Литви може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Але спочатку хоче подивитися, як це відбуватиметься у Польщі. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Він визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Водночас міністр додав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща.

«Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно», – заявив Кащюнас.

Він наголосив, що ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну.

«Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви», – заявив міністр.
Кабінет міністрів України ввів заборону на пересилання закордонних паспортів і паспортів громадянина України за кордон.

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт, перебуваючи за межами країни.

При цьому з 23 квітня МЗС України також обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Це пояснили новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

У МЗС наголосили, що це тимчасовий крок. Відновити надання послуг обіцяють після набуття чинності закону, але з урахуванням його вимог.

Також Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, влада Німеччини обіцяє не позбавляти українських чоловіків статусу біженців. Про це заявив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль. 

Читайте також: Міноборони повідомило, чи вручатимуть ТЦК повістки чоловікам за кордоном

Теги: Литва мобілізація чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
На Закарпатті чоловік взяв у заручники продавчиню магазину та вимагав випивку
15 квiтня, 18:45
192 голоси за закон дали «слуги народу», продуктивність яких останнім часом була під великим сумнівом
Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися Тема дня
11 квiтня, 22:23
Парламент ухвалив закон про мобілізацію
Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію
11 квiтня, 10:47
Зокрема, відстрочку отримають люди з інвалідністю та батьки трьох і більше неповнолітніх дітей
Мобілізаційний законопроєкт. Хто отримає відстрочку від служби: повний список
10 квiтня, 10:22
Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми
Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми
8 квiтня, 06:59
Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня
Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня
3 квiтня, 21:00
Зменшення призовного віку та ракетний удар по Дніпру. Головне за 2 квітня
Зменшення призовного віку та ракетний удар по Дніпру. Головне за 2 квітня
2 квiтня, 21:00
Ракетний удар по Харкову та відкриття нового напрямку фронту. Головне за 27 березня
Ракетний удар по Харкову та відкриття нового напрямку фронту. Головне за 27 березня
27 березня, 21:00
«Насправді Україна не наближається до корейського сценарію»
Привид корейського сценарію: Україна на роздоріжжі
26 березня, 14:00

Політика

Росія погрожує ударити по ядерних об'єктах НАТО в Польщі
Росія погрожує ударити по ядерних об'єктах НАТО в Польщі
Європарламент сумнівається щодо здатності Угорщини головувати у Раді ЄС
Європарламент сумнівається щодо здатності Угорщини головувати у Раді ЄС
«Для цього все готове». Лукашенко заявив про «наближення ядерного апокаліпсису»
«Для цього все готове». Лукашенко заявив про «наближення ядерного апокаліпсису»
Литва готова допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, але є нюанс
Литва готова допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, але є нюанс
Лукашенко залякує держпереворотом у Білорусі
Лукашенко залякує держпереворотом у Білорусі
Найгучніший скандал за 10 років: британська розвідка прокоментувала затримання заступника Шойгу
Найгучніший скандал за 10 років: британська розвідка прокоментувала затримання заступника Шойгу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
56K
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
49K
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
45K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
19K
Революції гвоздик – 50. Як зникла остання імперія Європи
19K
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки

Новини

Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua