«Допомогти виграти війну». Посол США в Україні назвала цілі пакета допомоги

Частина з пакета допомоги буде спрямована на підтримку зусиль із захисту енергетичної інфраструктури України

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що основні цілі пакета допомоги для України в розмірі $61 млрд – це військова та економічна допомога, підтримка реформ на шляху інтеграції до Європейського союзу і НАТО, а також підзвітність наданої Вашингтоном допомоги. Про це повідомляє Інтерфакс.

Як розповіла посол США на спільній із заступником адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман зустрічі з журналістами в Києві, є три головні цілі, для яких просто зараз буде використовуватися ухвалений нещодавно в Конгресі і підписаний президентом США закон про допомогу Україні.

«Перша мета – допомогти вам виграти війну», – наголосила Брінк.

Посадовиця нагадала, що одразу ж після того, як президент США Джо Байден підписав пакет додаткових заходів для України, він також підписав пакет військової допомоги на $1 млрд з усіма видами зброї, включно із засобами ППО, боєприпасами та бронетехнікою, які зараз прямують в Україну на передову. Крім того, як нагадала посол, лише кілька днів тому Байден також схвалив пакет допомоги в розмірі $6 млрд, який буде використано для укладення контрактів із компаніями з виробництва зброї.

«Таким чином, це підкреслює нашу рішучість, висловлену в заяві президента Байдена, що наша мета – підтримати вас у захисті та стримуванні майбутньої агресії, і це перший внесок із 61 мільярда доларів, що надходитимуть і надалі», – вказала Брінк.

Посол зазначила, що крім військового аспекту, США розуміють важливість підтримки української економіки, тому частина з пакета допомоги буде спрямована на підтримку зусиль із захисту енергетичної інфраструктури України, а також на підтримку експорту.

Друга мета, за словами Брінк, – допомогти Україні «перемогти в майбутньому, що, по суті, означає підтримку зусиль України щодо інтеграції до Європейського союзу, а також до НАТО і перетворення країни на сильнішу і процвітаючу демократію».

«Ми продовжуватимемо підтримувати реформи та зусилля з проведення реформ у різних частинах вашого уряду, щоб підтримати ваші зусилля з просування в цьому напрямку», – запевнила посол.

Також Брінк запевнила в підтримці США прагнень України вступити до НАТО, і тому частина коштів із пакета допомоги буде спрямована на підтримку реформ у цій сфері.

Третім пунктом посол назвала підзвітність, наголосивши, що це важливо в контексті подальшої підтримки українців.

До слова, посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк заявила, що атаки Росії балістичними ракетами по Одесі, підтверджують важливість посилення протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.