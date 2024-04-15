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Грузинські депутати побилися у парламенті (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Грузинські депутати побилися у парламенті (відео)
Через бійку засідання комітету юридичних питань було перервано
фото: скріншот відео

Депутат напав на свого колегу під час розгляду скандального законопроєкту про «іноагентів»

У Парламенті Грузії опозиційний депутат Алеко Елісашвілі напав на свого колегу Мамуку Мдінарадзе, одного із лідерів «Грузинської мрії», який виніс на розгляд законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Інцидент стався на засіданні комітету юридичних питань, де розглядався законопроєкт. Елісашвілі вдарив Мдінарадзе у той момент, коли представник парламентської більшості представляв депутатам документ. Через бійку засідання комітету було перервано.

Перед парламентом Грузії триває мітинг проти ухвалення законопроєкту про «іноагентів», при цьому зазначається, що протестувальники зраділи, почувши новину про напад на Мдінарадзе. «Так – Євросоюзу, ні російському закону», – скандують мітингувальники. Вони також ввімкнули гімн Грузії, а опозиційні депутати вивісили з будівлі парламенту прапор ЄС.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 квітня, парламент Грузії запровадив особливий безпековий режим у зв'язку з обговоренням законопроєкту про «іноагентів». Вхід до будівлі обмежать для захисту безпеки депутатів та співробітників. Вхід до будівлі обмежать для безпеки депутатів та співробітників. Обмеження не торкнеться лише акредитованих журналістів телекомпаній.

Нагадаємо, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» повторно ініціює розгляд законопроєкту про «іноагентів», повідомив лідер парламентської фракції правлячої партії Мамука Мдінарадзе. Він практично ідентичний документу, відкликаному рік тому у зв'язку з масовими протестами.

Єдина різниця полягає в тому, що в новій версії законопроекту термін «іноагент» замінили на «організацію, яка провадить діяльність на користь іноземної держави». Правляча партія вважає, що ухвалення закону забезпечить прозорість неурядових організацій, які фінансують «екстремізм та революційні процеси».

У березні 2023 року законопроект про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроект був відкликаний із парламенту.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроекту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

Читайте також: Грузія заборонила проросійській партії брати участь у виборах
Теги: депутат закон партії Грузія напад Саломе Зурабішвілі парламент іноагент законопроєкт

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