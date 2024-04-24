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Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку
Косіняк-Камиш нагадав, що Польща і раніше пропонувала допомогу Україні
фото: PAP

Польський міністр не розкрив подробиць того, як саме Польща може допомогти Україні повернути чоловіків

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Про це пише Reuters.

Він нагадав, що Польща раніше пропонувала допомогти Україні з тим, щоб військовозобов'язані повернулися на батьківщину.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», – сказав він.

Міністр оборони не розкрив подробиць того, як саме Польща може допомогти Україні повернути чоловіків.

«Будь-яка підтримка можлива», – відповів Косіняк-Камиш на питання про те, як Польща відреагує, якщо Київ попросить допомогти повернути додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспорта.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. 

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні Zn.ua.

До слова, українці заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, проте їм відмовили у його видачі.

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Теги: Польща мобілізація міністр

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