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Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні
фото: Микола Тищенко/Facebook

За продовження воєнного стану проголосувало 339 народних обранців

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Цей правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко .

«Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів. За продовження воєнного стану – 339.
За продовження мобілізації – 336», – написав Гончаренко.

Таким чином, сьогодні парламентарі прийняли законопроєкт №11234 про продовження воєнного стану, а також №11235 про продовження строку загальної мобілізації. Їх напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

Це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Втім, воєнний стан не слід плутати зі станом війни. Регламентація "воєнного стану" визначається національним законодавством, тоді як "стан війни" регулюється міжнародним правом. Оголошення війни, відповідно до міжнародного права, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-супротивника, світової спільноти тощо.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

До відома, 7 травня, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки схвалив президентські законопроєкти щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. 

Теги: воєнний стан мобілізація

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