Конгресмени прокоментували затримку військової допомоги Україні

Демократ Кітінг наголосив, що в Палаті представників завжди «була велика підтримка» допомоги Україні

Затримка із затвердженням допомоги Україні не пов’язана зі зменшенням рівня її підтримки. Про це заявили члени двопартійної делегації Палати представників США, які 22 квітня прибули з візитом до Києва, передає кореспондент «Європейської правди».

Член комітету із закордонних справ Палати представників США, республіканець Том Кейн підкреслив, що нинішня версія законопроєкту про додаткове фінансування іноземної допомоги містить низку поліпшень у порівнянні із сенатською версією.

До того ж, політик згадав положення про REPO, яке дозволить конфіскувати заморожені активи Росії у США, а також вимогу до власника TikTok продати бізнес некитайській компанії.

«Усі ці речі, всі ці зусилля потребували часу, щоб об'єднати зусилля і знайти те двопартійне рішення, яке – я сподіваюся – до кінця тижня пройде через Сенат США, а потім після підпису президента набуде чинності як закон», – додав Кейн.

Демократ Білл Кітінг наголосив, що в Палаті представників завжди «була велика підтримка» допомоги Україні.

«Ви, мабуть, помітили, що в Конгресі США речі не відбуваються дуже швидко в наші дні. І це прикро. Але двопартійний дух, який ми маємо тут, є ознакою того, що ми можемо виконати роботу», – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 22 квітня до Києва з офіційним візитом прибула двопартійна делегація представників Конгресу США.

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

До слова, українські союзники не запізнилися з допомогою Україні, але її затримка все ж відбилася на полі бою. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.