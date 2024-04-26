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Коли консульства поновлять сервіси для чоловіків призовного віку? Депутат назвав строки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Коли консульства поновлять сервіси для чоловіків призовного віку? Депутат назвав строки
23 квітня міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
фото з відкритих джерел

Нардеп: Йдеться про тимчасові незручності, зумовлені зміною законодавства, а не порушення законодавства з боку МЗС

Призупинка в обслуговуванні чоловіків мобілізаційного віку, котрі за кордоном, триватиме приблизно один-два тижні. Таку думку висловив провладний народний депутат із комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, відомий дипломат Богдан Яременко у коментарі «Главкому».

Дипломат інформує, що МЗС вже роз’яснило, що лише тимчасово призупиняє прийом заяв на видачу чи заміну паспортів громадянам України чоловічої статі призовного віку. 

«Думаю, скоріше за все, йдеться про тимчасові незручності, зумовлені зміною законодавства, а не порушення законодавства з боку МЗС. При цьому мотиви Міністерства закордонних справ цілком зрозумілі – забезпечити обороноздатність країни», – зазначив нардеп від «Слуги народу».

Також це тимачасове рішення, підсумовує Яременко, дозволить уникнути ситуацій, коли прийом документів відбувається, відповідно до одних процедур і правил, а видача – до інших.

Як повідомлялося, 23 квітня, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Згодом 300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, але відмовилися від його видачі, повідомив спеціаліст зі справ легалізації поїздок та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

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Теги: депутат українці Богдан Яременко виготовлення

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